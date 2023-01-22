Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,629.20
BTC/USDT
22,904.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Basın Mensuplarıyla Toplantı" programında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 4. turda elendi.

Mutlu Demirtaştan   | 22.01.2023
Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4. tur maçları başladı.

Tek kadınlarda 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık'ın 2017 şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17) ise aynı turnuvada geçen sene final oynayan ABD'li Coco Gauff'u (7) 7-5 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Turnuvanın çeyrek finalinde Rybakina ile Ostapenko eşleşti.

Korda ve Khachanov çeyrek finalde

Tek erkeklerde Rus Karen Khachanov (18), Japon Yoshihito Nishioka'yı (31) 3-0'lık (6-0, 6-0 ve 7-6) skorla geçti.

ABD'li Sebastian Korda (29) ise Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 tamamlanan setlerle 3-2 yendi.

Korda, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi ve Khachanov'un rakibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 6 bin 565 yangın "dikkatsizlik" nedeniyle çıktı
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu" başladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

Avustralya Açık'ta son iki yılın finalisti Medvedev 3. turda elendi

Norveçli Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda

Avustralya Açık'ta sakatlanan Nadal, 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak

Avustralya Açık'ta sakatlanan Nadal, 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak
Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti

Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti
Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı

Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet