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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak

Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyuruldu.

Fatih Erel   | 19.10.2021
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak

İstanbul

İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.

Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.

Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.

Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.



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