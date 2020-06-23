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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ortalama yüzde 20-25 değer kaybı yaşamasının beklendiği belirtildi.

Abdulkadir Karakaya   | 23.06.2020
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Avrupa'nın en değerli 32 kulübünün piyasa değerlerindeki azalışlar incelendi.

Araştırmada, liglerin iptal edildiği Fransa'daki kulüplerin en çok zarar görenler olacağı belirtilirken, Olympique Lyon'un yüzde 27,5, Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 25,4 değer kaybı yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Listede Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken, sarı-kırmızılıların yüzde 23,3, siyah-beyazlıların ise yüzde 20,2 değer kaybedeceği tahmin edildi.

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Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor
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