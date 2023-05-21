Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,804.00
BTC/USDT
26,884.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank yurda döndü.

Can Öcal  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İtalya'nın Torino kentinin ev sahipliğini yaptığı finali kazanarak 6. kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezonu da güzel bitirdik. Ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirdiğimiz için gururluyuz. Geçen yıl kupayı Slovenya'da almıştık. Bu sene ise İtalya'da aldık. Avrupa'nın en büyüğü olmaktan gurur duyuyoruz. Finalde iki Türk takımının karşılaşması, bir vatandaş olarak bana gurur verdi. Eczacıbaşı Dynavit de çok iyi mücadele etti. Bu kupanın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Pasör çaprazı Aleksia Karutasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu harika bir his. Bu kulüpteki insanlarla harika bir iş çıkardık. Bu kupayı evimize getirdiğimiz için mutluyum. Bu inanılmaz bir şey. Kelimeler kifayetsiz kalıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı
TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti

Benzer haberler

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

VakıfBank 6. kez Avrupa'nın en büyüğü

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Şampiyon Ziraat Bankkart'ın kaptanından "karakter" vurgusu

Şampiyon Ziraat Bankkart'ın kaptanından "karakter" vurgusu
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet