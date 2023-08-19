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Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli sporcular 10'u altın 28 madalyaya ulaştı

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli sporcular, 12. gün itibarıyla 10 altın, 10 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli sporcular 10'u altın 28 madalyaya ulaştı

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada 12. gün müsabakaları tamamlandı.

Bugünkü müsabakalarda milli para okçular, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar da bugün Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ile podyumun zirvesine çıktı.

Bugün gelen madalyalarla birlikte Türkiye, şampiyonanın son gününe 10 altın, 10 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 28 madalya ile girdi.

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