Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Kocijancic vefat etti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Musa Samur   | 02.06.2020
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Kocijancic vefat etti

Ankara

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, "EOC Başkanı Janez Kocijancic’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Slovenya Olimpiyat Komitesi’nin ilk başkanı ve EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic'in, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü "Bloudek"e de layık görüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporun birleştirici gücünün ve dayanışmanın en önde gelen savunucularından olan yakın dostumuzun vefatını Olimpik Hareket için çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi’ne, EOC’ye ve Olimpiyat ailesine başsağlığı dileriz. Huzur içerisinde yatsın."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu

Benzer haberler

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Kocijancic vefat etti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Kocijancic vefat etti