Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
111,833.70
Altın
1,651.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da "Uluslararası İdlib Konferansı" devam ediyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.03.2020
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

Ankara

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.

Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8'er yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti.

CAS, Platini'nin cezasını 4 yıla düşürürken, Platini bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuş ve ret cevabı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

Benzer haberler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

UEFA'dan 'koronavirüs takvimi'

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Manchester City, UEFA'nın cezasını siyasi buluyor

Manchester City, UEFA'nın cezasını siyasi buluyor