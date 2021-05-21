Euro
10.22
Dolar
8.38
BIST 100
1,456.55
Altın
1,877.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'te Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yerli aşı çalışmalarıyla ilgili ortak basın açıklamasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor.
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Mevcut Finansal Fair Play düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor." dedi.

Abdulkadir Karakaya   | 21.05.2021
Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro

Istanbul

UEFA, Avrupa futbolundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Avrupa genelindeki kulüpler 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında finansal açıdan büyük kayıplar yaşadı.

Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen bu iki sezonda, kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu.

Raporda, salgın yüzünden birinci liglerde 7,2 milyar avro, alt liglerde ise 1,5 milyar avro zarar edileceği belirtildi.

Avrupa'daki transfer harcamalarının da 2020'nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021'in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun modern zamanlardaki en büyük zorluğu yaşadığını kaydederek, "Bu rapor, şu anda yeni bir finansal gerçeklikte faaliyet gösterdiğimizi kanıtlıyor. Mevcut Finansal Fair Play düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal sürdürülebilirlik ilkesinin hedefleri olarak kalacağını aktaran Ceferin, "UEFA ve Avrupa futbolu, sporumuzu yeni bir gelecek için yeni kurallarla donatmak üzere takım olarak çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Benzer haberler

Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro

Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro

Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı