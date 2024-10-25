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Avrupa futbolunda "büyük maç" haftası

Avrupa'nın önde gelen ligleri, bu hafta sonu önemli maçlara sahne olacak.

Mutlu Demirtaştan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Avrupa futbolunda "büyük maç" haftası

İstanbul

İspanya liginin (LaLiga) 11. haftasında yarın "El Clasico" heyecanı yaşanacak. Şampiyonluğun iki önemli adayının karşılaşacağı mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayacak.

Haftanın son günü 27 Ekim'de ise gözler sırasıyla İngiltere, İtalya (Serie A) ve Fransa (Ligue 1) liglerine çevrilecek. İngiltere'nin iki köklü kulübünün karşılaşacağı Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, TSİ 19.30'da Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk edecek.

Serie A'nın 9. haftasında ise aynı gün İtalya derbisi oynanacak. Inter'in Giuseppe Meazza Stadı'nda Juventus'u ağırlayacağı müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunda hafta sonu, 27 Ekim Pazar günü Fransa derbisi veya "Klasik" olarak adlandırılan Olimpik Marsilya-Paris Saint Germain (PSG) karşılaşmasıyla kapanacak. İki takım arasındaki 9. hafta maçı, Marsilya'nın ev sahipliğinde TSİ 22.45'te Orange Velodrome Stadı'nda yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de ise 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. RAMS Park'ın ev sahipliğinde yapılacak 10. hafta müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan futbol dünyasının en iyileri, 28 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'teki törende Altın Top (Ballon d'Or) ödüllerini alacak.

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