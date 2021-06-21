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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Avrupa Futbol Şampiyonası yarın iki maçla devam edecek

Turnuvada yarın D Grubu'nda maçlar tamamlanacak.

Yunus Kaymaz   | 21.06.2021
Avrupa Futbol Şampiyonası yarın iki maçla devam edecek

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın D Grubu'ndaki son karşılaşmalar oynanacak.

D Grubu'nda dörder puanla ilk iki sırada yer alan Çekya ve İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Grupta aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak. İki takımın da birer puanı bulunuyor.


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