Dolar
18.62
Euro
19.25
Altın
1,758.35
ETH/USDT
1,208.80
BTC/USDT
16,647.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde İspanyol Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yendi.

Yunus Kaymaz   | 17.11.2022
ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

İstanbul

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 5. gününde Yeşil Grup'ta Nadal ile Ruud karşı karşıya geldi.

Yarı final şansını daha önce yitiren Nadal, 1 saat 42 dakika süren mücadelede, turnuvanın 3 numaralı seribaşı raketi Ruud'u 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Finallerdeki ilk galibiyetini alan İspanyol sporcu, 4 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Ruud, yarı finale çıkmayı garantilemişti. Yeşil Grup'taki ikinci yarı finalist, Felix Auger Aliassime-Taylor Fritz maçının ardından belli olacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu
THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Benzer haberler

ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

Erkek tenisinin en iyileri sezonu Torino'da kapatacak

Rafael Nadal, Paris Masters'ın ikinci turunda elendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet