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ATP Finalleri'nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
ATP Finalleri'nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı

Ankara

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta iki maç oynandı.

Dünya 2 numarası İspanyol Alcaraz, 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 1 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı ve turnuvada son 4 tenisçi arasına kaldı.

Rakibine mağlup olmasına rağmen grubu iki galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Medvedev de yarı final vizesi alan diğer tenisçi oldu.

Diğer müsabakada, 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dünya 5 numarası Rus Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etmesine rağmen grupta üst tura çıkamadı.

Organizasyonun yarı final aşamasında, İtalyan Jannik Sinner ile Medvedev, Alcaraz ile dünya 1 numarası Novak Djokovic karşılaşacak.

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