Atletico Madridli Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.
Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de antrenmanlara çıkmayan Diego Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, boyun fıtığı teşhisi konulan 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.
La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.