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Atletico Madridli Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.

Şenhan Bolelli   | 14.11.2019
Atletico Madridli Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de antrenmanlara çıkmayan Diego Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, boyun fıtığı teşhisi konulan 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.

La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.

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