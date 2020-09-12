Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.
Madrid
İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.
La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.