Euro
8.62
Dolar
7.29
BIST 100
1,060.59
Altın
2,035.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yunus Kaymaz   | 09.08.2020
Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede 'en tehlikeli' dönem vurgusu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Ankara Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı

Ankara Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı

Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı