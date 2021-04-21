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Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 21.04.2021
Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

İstanbul

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