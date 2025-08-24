Aryna Sabalenka ve Emma Raducanu, ABD Açık'ta 2. tura çıktı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.
İstanbul
New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara, karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Shibahara'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura yükseldi.
Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde, ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.
Tek erkeklerde ise ABD'li tenisçi Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3'lük set sonuçlarıyla geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.