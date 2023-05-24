Dolar
19.87
Euro
21.43
Altın
1,973.40
ETH/USDT
1,821.00
BTC/USDT
26,759.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-28 Mayıs tarihlerinde Varna kentinde düzenlenecek.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Maltepe'de aracın yol kenarında çalışan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi öldü
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet