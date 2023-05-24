Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-28 Mayıs tarihlerinde Varna kentinde düzenlenecek.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.