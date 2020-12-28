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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 28.12.2020
Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: arsenal.com

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gabriel Magalhaes'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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