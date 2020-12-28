Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse yakalandı.
İstanbul
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gabriel Magalhaes'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.
Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.