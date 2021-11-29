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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin: Bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kendilerini başarıya götürecek iki şeyin takım ruhu ve öğrenmeye olan inançları olduğunu bildirdi.

Süleyman Elçin   | 29.11.2021
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin: Bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız

Antalya

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarının da mutluluğun da paylaşıldığı zaman büyüdüğünü belirtti.

Birlikte düşünüp birlikte yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Sahada olduğumuz her an, futbolun gerçeklerini uygulamaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız." ifadelerini kullandı.

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