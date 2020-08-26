Euro
8.71
Dolar
7.37
BIST 100
1,099.93
Altın
1,919.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Western & Southern Açık'ta mücadele eden tenisçiler Andy Murray ve Serena Williams, üçüncü turda elendi.

Yunus Kaymaz   | 26.08.2020
Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

İstanbul

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerileyen Murray, Kanadalı Milos Raonic ile karşılaştı. 

Rakibinin kendisine karşı 8 maçlık galibiyet serisine son veren Raonic, mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanan 38 yaşındaki Serena Williams, dünya 21 numarası Yunan Maria Sakkari'ye 7-5, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Djokovic ve Osaka çeyrek finalde 

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka da Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 raket arasına kaldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
Afrika'da son 24 saatte 7 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Jelena Ostapenko ABD Açık'tan çekildi

Kortlara dönen Murray dünya 7 numarası Zverev'i eledi

Simona Halep, ABD Açık'tan çekildi

Simona Halep, ABD Açık'tan çekildi
Japon tenisçi Nishikori koronavirüse yakalandı

Japon tenisçi Nishikori koronavirüse yakalandı
Novak Djokovic, ABD Açık'a katılacak

Novak Djokovic, ABD Açık'a katılacak