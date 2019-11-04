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Andorra-Türkiye maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile yapacağı maç için Türk taraftarlara ayrılan biletler tükendi.

Ercan Çakar   | 04.11.2019
Andorra-Türkiye maçının biletleri tükendi Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maç için Türk taraftarlara ayrılan biletler tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ulusal Stat'ta TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmanın misafir takım tribünü bilet satışının sona erdiği bildirildi.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktasının, ilerleyen günlerde federasyonun internet sitesinden ilan edileceği aktarıldı.

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