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Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki son maçında Haiti ile berabere kaldı

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 03.10.2022
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki son maçında Haiti ile berabere kaldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Haiti ile karşı karşıya geldi.

Berabere tamamlanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 23. dakikada Kemal Güleş kaydetti.

Bu sonuçla milli takım, grubu 7 puanla ikinci sırada tamamladı. Aynı puanı bulunan Haiti de averajla zirvede yer aldı.

Müsabakayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile eşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da takip etti.

Türkiye, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Meksika ile eşleşti.

A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Türkiye, grubu averajla ikinci sırada tamamladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu ikinci bitiren Meksika ile mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu müsabakaları, 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak.



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