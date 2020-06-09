Almanya Kupasının ilk finalisti Bayer Leverkusen
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig ekiplerinden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi. Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Berlin
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.
Völklingen’deki Hermann-Neuberger Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.