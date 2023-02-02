Dolar
18.82
Euro
20.70
Altın
1,952.99
ETH/USDT
1,641.80
BTC/USDT
23,750.00
BIST 100
4,713.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

Almanya Kupası üçüncü turunda rakiplerini yenen Bayern Münih ve Leipzig çeyrek finale çıktı.

Erbil Başay   | 02.02.2023
Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderliğini sürdüren Bayern Münih, Mewa Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 17. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 30. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

83. dakikada Alphonso Davies ile bir gol daha bulan Bayern Münih, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 8. dakikada Emil Forsberg, 41. dakikada Konrad Laimer ve 83. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 76. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Leipzig de böylelikle adını çeyrek finale yazdırdı.

Daha önce de Stuttgart ve Union Berlin, çeyrek finale yükselmişti.

Almanya Kupası üçüncü turunda diğer 4 karşılaşma 7-8 Şubat'ta oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Sarıkamış'ta bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İSAM panelinde ele alındı
Karabük'teki Ortakçılar Göleti havadan görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet