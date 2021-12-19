Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,908.10
BTC/USDT
46,793.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi

Almanya 3. Ligi’nde Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, Osnabrücklü siyahi futbolcu Aaron Opoku’ya karşı tribünden yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle tatil edildi.

Erbil Başay   | 19.12.2021
Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi

Berlin

Karşılaşmanın hakemi Nicolas Winter, bir köşe vuruşu sırasında Opoku’ya karşı yapılan ırkçı tezahüratın ardından 35. dakikada maça ara verdi. İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Winter, yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmayı tatil etti.

Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.

Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.

Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım." şeklinde konuştu.

Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır." dedi.

Haltermann, Osnabrück takımının kararını anladıklarını belirterek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini kaydetti.

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.

DFB’nin açıklamasında da federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 302'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi

Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi

Bundesbank, Almanya'nın 2021 ve 2022 büyüme görünümünü düşürdü

Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı

Almanya'da Hanau terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Almanya'da Hanau terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır’a hassas silah ihracatını onayladı

Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır’a hassas silah ihracatını onayladı
Rusya, güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD ile müzakere etmeye hazır

Rusya, güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD ile müzakere etmeye hazır