Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,467.30
BTC/USDT
27,442.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale’de “Çocuk Hakları Sokağı'nın Açılışı ve Çocuk Buluşması” etkinliğinde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran Salı günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Mutlu Demirtaştan   | 12.06.2022
Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
"Yeşil bina"ları belgelendiren "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi" hayata geçiyor
Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek

Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek