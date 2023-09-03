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Alcaraz ve Sabalenka, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Alcaraz ve Sabalenka, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

İstanbul

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

Tek erkeklerde son şampiyon İspanyol Alcaraz, Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı (26 numaralı seribaşı) 3-1 (6-2, 6-3, 4-6, 6-3) yendi.

Klasmanın 61. sırasındaki İtalyan Matteo Arnaldi, Büyük Britanyalı Cameron Norrie (16) karşısında 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) galip gelerek günün sürprizlerinden birini yaptı ve 4. turda Alcaraz'ın rakibi oldu.

Büyük Britanyalı Jack Draper ise ABD'li Michael Mmoh'yu 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-3 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 4. tura çıktı.

Sabalenka zorlanmadı

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka (2), dünya 62'ncisi Fransız Clara Burel'i 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Rus Daria Kasatkina (13), Belçikalı Greet Minnen'i 2-0'lık (6-3, 6-4) skorla geçti ve 4. turda Sabalenka ile eşleşti.

ABD'li Madison Keys (17) ise Rus Liudmila Samsonova'yı 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) mağlup ederek tur atladı.

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