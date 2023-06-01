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Adem Asil, "yılın cimnastikçisi", Göktekin "yılın antrenörü" ödülüne aday gösterildi

Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin'i "yılın antrenörü", Adem Asil'i de "yılın erkek cimnastikçisi" olarak aday gösterdi.

Fatih Çakmak  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Adem Asil, "yılın cimnastikçisi", Göktekin "yılın antrenörü" ödülüne aday gösterildi

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Yılmaz Göktekin'i 'yılın antrenörü', milli sporcumuz Adem Asil'i de 'yılın erkek cimnastikçisi' kategorilerinde aday gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

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