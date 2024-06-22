Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,499.60
BTC/USDT
64,157.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağında 2 madalya aldı

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Gürcistan'da düzenlenen ayağında 2 gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağında 2 madalya aldı

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Abdullah, başkent Tiflis'teki organizasyonda elit erkekler 49 kiloda yarıştı.

Abdullah, 175 kiloluk kaldırışıyla bireysel, 514 kiloluk derecesiyle de toplamda 2'nciliği elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağında 2 madalya aldı

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağında 2 madalya aldı

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet