Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağında 2 madalya aldı
Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nın Gürcistan'da düzenlenen ayağında 2 gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Abdullah, başkent Tiflis'teki organizasyonda elit erkekler 49 kiloda yarıştı.
Abdullah, 175 kiloluk kaldırışıyla bireysel, 514 kiloluk derecesiyle de toplamda 2'nciliği elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.