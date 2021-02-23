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ABD'li sporcu Tiger Woods geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods'un, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Islam Doğru   | 23.02.2021
ABD'li sporcu Tiger Woods geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı

New York

Yerel kaynaklara göre, Tiger Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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