ABD'li Scottie Scheffler Olimpiyat Oyunları'nda golf branşında altın madalyanın sahibi oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda golf erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu.
Paris
Golf Ulusal Merkez'inde yapılan müsabakalarda ABD'li Scottie Scheffler, 265 puanla altın madalyayı kazandı.
Büyük Britanyalı Tommy Fleetwood 266 puanla gümüş, Japon Hideki Matsuya da 267 puanla bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.