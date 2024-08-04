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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

ABD'li Scottie Scheffler Olimpiyat Oyunları'nda golf branşında altın madalyanın sahibi oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda golf erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu.

Ercan Çakar  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
ABD'li Scottie Scheffler Olimpiyat Oyunları'nda golf branşında altın madalyanın sahibi oldu

Paris

Golf Ulusal Merkez'inde yapılan müsabakalarda ABD'li Scottie Scheffler, 265 puanla altın madalyayı kazandı.

Büyük Britanyalı Tommy Fleetwood 266 puanla gümüş, Japon Hideki Matsuya da 267 puanla bronz madalya elde etti.

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