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ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.

Berad Büyük   | 22.08.2019
ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

Istanbul

ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li Serena Williams'ın, dünya 87 numarası Rus Maria Sharapova ile eşleştiği ilk tur maçları, 26 Ağustos'ta başlayacak.


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