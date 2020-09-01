ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Thiem ikinci tura çıktı
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Thiem, Munar'ı eleyerek ikinci tura yükseldi.
İstanbul
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Jaume Munar ile karşılaştı.
Thiem, bir saat 55 dakika sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip durumdayken Munar'ın maçtan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.
Öte yandan tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, bir saat 30 dakikada tamamlanan maçta Japon Nao Hibino'yu 6-4 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.