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ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Thiem ikinci tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Thiem, Munar'ı eleyerek ikinci tura yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 01.09.2020
ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Thiem ikinci tura çıktı

İstanbul

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Jaume Munar ile karşılaştı.

Thiem, bir saat 55 dakika sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip durumdayken Munar'ın maçtan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Öte yandan tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, bir saat 30 dakikada tamamlanan maçta Japon Nao Hibino'yu 6-4 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.

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