Euro
7.09
Dolar
6.59
BIST 100
84,246.17
Altın
1,549.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Koronavirüs

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koronavirüs önlemleri taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 23.03.2020
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koronavirüs önlemleri taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin taşımacılığı felç ettiğini belirtti.

Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yayılmasını engellemek için üye ülkeler tarafından sınırlarda alınan önlemlerin taşımacılığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Özellikle krizi zamanlarında ilaç, koruyucu ekipman ve temel ihtiyaçların halka ulaşmasını sağlamaları gerektiğini belirten Von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti." diye konuştu.

Malların teslimatındaki gecikmenin "kıtlığa" neden olabileceğine işaret eden Von der Leyen, önceliklerinin AB ülkeleri arasındaki ana yollarda trafik akışını sağlamak olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, ülke sınırlarında yaşanan tıkanıklığı açmak üzere tavsiyeler yayımladıklarını hatırlatarak, Avrupa'da arz zincirinin oldukça entegre olduğunu, tüm malların serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Özellikle nakliyecilerin sınırlardan 15 dakikada hızlı geçişini sağlayacak yeşil şeritler kurulması gerektiğini aktaran Von der leyen, sınırlarda alınacak önlemlerin malların dolaşımını engellemeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi
BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek
Almanya Başbakanı Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

Benzer haberler

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi

BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı

Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı

Yeni tip koronavirüs Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor
Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta iyileşmeye başladı

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta iyileşmeye başladı