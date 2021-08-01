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A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020'de yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi maçı öncesinde Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Ercan Doğan   | 01.08.2021
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020'de yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.

Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başlayacak.

Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.

Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.


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