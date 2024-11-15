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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ni garantilemek için Galler karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ni garantilemek için Galler karşısında

İstanbul

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Galibiyet A Ligi'ni getirecek

4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Kenan Yıldız forma giyemeyecek

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek.

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

Milli takımda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.​​​​​​​

Türkiye'nin aday kadrosu

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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