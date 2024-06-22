A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor.
Dortmund
A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo
Karşılaşmanın 22. dakikasında Portekiz, Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.
28. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle skor 2-0 oldu.
Maçtan notlar
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Gürcistan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıktı.
Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.
Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ise maç kadrosunda yer alamadı.
Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
Hamit Altıntop ve Ronaldo sohbet etti
Türkiye ile Portekiz arasındaki mücadele öncesinde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo sohbet etti.
Takım girişlerinin yapıldığı yerde karşılaşan ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Hamit Altıntop ile Ronaldo, sohbet etti, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe de Altıntop ile selamlaştı.
BVB Dortmund Stadı'nda büyük coşku
Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.