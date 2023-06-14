A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya gitti
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3. maçında 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Riga'ya gitti.
İstanbul
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, özel uçakla maçın oynanacağı şehre hareket etti.
Takım otobüsünden inen genç yıldız Arda Güler, havalimanındaki 2 taraftarın forma imzalatma ricasını kırmadı. Taraftarların formalarını imzalayan Arda, ardından fotoğraf çektirip terminale girdi.
16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile Riga'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.