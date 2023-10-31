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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'ndaki ilk maçında yarın İtalya'yı konuk edecek.

Fatih Gazioğlu  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak

Ankara

Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Karadağ'dan hakemler Stefan Ivanovic ve Marko Vujisic görev yapacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım 3 Kasım'da ise ikinci maç için İtalya'ya hareket edecek.

İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 5 Kasım Pazar günü İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

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