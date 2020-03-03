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5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da, yarışlarla ilgili en iyi haber ve görselleri hazırlayan gazetecilerin ödüllendirildiği yarışmada AA foto muhabiri Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.

Ruslan Rehimov   | 03.03.2020
5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı

Bakü

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si organizatörü Baku City Circuit tarafından düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

Bakü'de düzenlenen törende Formula 1 temalı haber, görüntülü haber ve fotoğraf dallarında ödüller dağıtıldı. 

AA foto muhabiri ikincilik elde etti

Yarışmada, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Resul Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.

Törenden sonra, yarışmaya sunulan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 7 Haziran'da yapılacak.

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