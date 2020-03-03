5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da, yarışlarla ilgili en iyi haber ve görselleri hazırlayan gazetecilerin ödüllendirildiği yarışmada AA foto muhabiri Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.
Bakü
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si organizatörü Baku City Circuit tarafından düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.
Bakü'de düzenlenen törende Formula 1 temalı haber, görüntülü haber ve fotoğraf dallarında ödüller dağıtıldı.
AA foto muhabiri ikincilik elde etti
Yarışmada, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Resul Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.
Törenden sonra, yarışmaya sunulan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.
5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 7 Haziran'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.