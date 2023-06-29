3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta bronz madalya
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşı erkekler makaralı yayda Emircan Haney, bronz madalya kazandı.
Krakow
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'ndaki müsabakaların son gününde Türkiye, bir bronz madalya elde etti.
Makaralı yayda Emircan Haney, çeyrek finalde Fransız rakibi Nicolas Girard'ı 147-141 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Slovakya'dan Jozef Bosansky'la karşılaşan Emircan, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 147-145 mağlup oldu.
Üçüncülük maçında milli sporcu, ev sahibi Polonya'dan Lukasz Przybylski'yle karşı karşıya geldi. Rakibini 149-146 yenen Haney, bronz madalya elde etti.
Türkiye okçuluk branşında oyunları, 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye'ye madalya getiren isimler makaralı yayda Hazal Burun ve Emircan Haney oldu.
"Madalyayı tüm Türkiye'ye bayram hediyesi olarak armağan ediyorum"
Müsabakaların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Emircan, oyunlardan madalyayla ayrıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Avrupa Oyunları'nın çok özel bir organizasyon olduğunu aktaran Emircan, "Çok keyifli bir yarışma geçirdim. Altın madalya istiyordum ama bronz kazanmak da güzel. Önümüzdeki yarışmalarda yine altın madalya için mücadele edeceğim. Kazandığım bu madalyayı tüm Türkiye'ye bayram hediyesi olarak armağan ediyorum. Tabii özel olarak aileme ve kulüp antrenörüme de hediye ediyorum." diye konuştu.
Gelecek ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı hedef olarak gösteren Emircan, "Oradan önce böyle bir organizasyonda madalya almak beni daha da motive etti. Tabii eksikliklerimi de gördüm. Bu eksiklerimi gidererek ülkeme altın madalyayı Berlin'de kazandıracağım." ifadelerini kullandı.
Öte yanda Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda Emircan'ın madalya müsabakasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da izledi. Protokol üyeleri, müsabaka sonrası Emircan'ı madalyasından dolayı alkışlarla tebrik etti.
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