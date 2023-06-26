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Spor, Dünyadan Spor

3. Avrupa Oyunları'nda 5 milli boksör çeyrek finale yükseldi

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında bugün ringe çıkan 5 milli sporcu da çeyrek finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
3. Avrupa Oyunları'nda 5 milli boksör çeyrek finale yükseldi

Krakow

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında bugün 5 milli sporcu mücadele etti.

Kadınlarda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda Yunanistan'dan Paraskevi Mavrommati'yi, dünya şampiyonu sporcu Hatice Akbaş ise 54 kiloda Macaristan'dan Hanna Lakotar'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kadınlar 60 kiloda Gizem Özer de Litvanya'dan Ana Starovoitova'yı eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Erkeklerde ise 51 kiloda Samet Gümüş Ukrayna'dan Dmytro Zamotayev'i, 92 kiloda ise Berat Acar Büyük Britanya'dan Lewis Robert Willams'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye günü 5 madalyayla tamamladı

Türkiye, organizasyonun 6. gününde de madalya almayı başardı.

Milli sporcular günü 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

3. Avrupa Oyunları'nda bugün Türkiye, tekvandoda 2 altın, 1 bronz, muaythai branşında ise 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin madalya sayısı 4 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak üzere 21 madalyaya yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında 10. sırada bulunuyor. Madalya sıralamasında İtalya lider durumda bulunuyor.

Milli sporcular yarın okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragbi, atıcılık ve triatlon olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

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