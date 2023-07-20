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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2 maçla başladı.

Fatih Erel  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

İstanbul

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunun ilk gününde, ev sahibi ülkeler sahaya çıktı.

Auckland kentinde bulunan Eden Park Stadı'ndaki açılış maçında, A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti.

Sydney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynanan B Grubu maçında ise Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.

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