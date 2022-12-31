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2023 Dakar Rallisi'nin birinci etabı tamamlandı

2023 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet kategorisinde Avustralyalı Toby Price kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.12.2022
2023 Dakar Rallisi'nin birinci etabı tamamlandı

Ankara

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi, Kızıldeniz kıyısındaki 13 kilometrelik ön etapla başladı. Otomobil sınıfında birinciliği, 8 dakikalık derecesiyle Audi takımından Ekström elde etti.

Sebastien Loeb (Bahreyn Raid Xtreme takımı), İsveçli pilotun 1 saniye arkasında 2'nci, 8 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel (Audi) de liderin 11 saniye gerisinde 3. oldu.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 kez kazanan Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) ise 8.12'lik süresiyle 4. sırayı aldı.

Motosiklette lider Price

Motosiklet kategorisinde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull KTM takımından Toby Price, 8 dakika 22 saniyede bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı sürücüyü, 1 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Daniel Sanders (Red Bull GasGas) ve 8 saniye geriden gelen Ross Branch (Hero) takip etti.

2017 ve 2022 şampiyonu Sam Sunderland de 8.35'lik zamanıyla etabı 10. sırada tamamladı.

Dakar Rallisi'nin 1. etabı, Kızıldeniz kıyısındaki 367 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.

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