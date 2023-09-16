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2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İtalya ile Polonya arasında oynanacak final maçını Türk hakem Ozan Çağrı Sarıkaya yönetecek.

Erkan Tiryaki  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek

Ankara

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün oynanacak final karşılaşmasında başhakem olarak Ozan Çağı Sarıkaya görev alacak.

Karşılaşmanın ikinci hakemi ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis olacak.

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