2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İtalya ile Polonya arasında oynanacak final maçını Türk hakem Ozan Çağrı Sarıkaya yönetecek.
Ankara
İtalya'nın başkenti Roma'da bugün oynanacak final karşılaşmasında başhakem olarak Ozan Çağı Sarıkaya görev alacak.
Karşılaşmanın ikinci hakemi ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.