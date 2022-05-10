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2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 10.05.2022
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.

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