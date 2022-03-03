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2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları yarın düzenlenecek törenle başlayacak

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yapacağı 2022 Paralimpik Kış Oyunları, yarınki açılış töreniyle resmen başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.03.2022
2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları yarın düzenlenecek törenle başlayacak

Ankara

80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek oyunlar, 13 Mart Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyonda, 6 branşta mücadele yaşanacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarının yer aldığı organizasyonda, 78 yarış düzenlenecek.

Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle oyunlar, savaşın gölgesinde geçecek.

IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

En başarılı ülke Almanya

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.

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2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları yarın düzenlenecek törenle başlayacak