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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda engelli taraftarlar da unutulmadı

2022 FIFA Dünya Kupası için statlarda oluşturulan özel odalar, engelli taraftarların hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlıyor.

Emre Doğan   | 03.12.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda engelli taraftarlar da unutulmadı

Doha

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada müsabakaların oynandığı Al Bayt, Lusail ve Education City statlarına, engelli taraftarların Dünya Kupası heyecanını tribünden yaşayabilmesi için özel odalar kuruldu.

Özel gereksinimleri olan taraftarlar, teknoloji ile donatılmış sessiz odalarda maçları takip etme imkanı buluyor. Özel personellerin yönetimindeki odalar sayesinde stattaki gürültünün ve ışıkların engelli taraftarlar için sıkıntı oluşturmasının önüne geçiliyor.

Bu deneyimi yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 35 yaşındaki Faslı taraftar Yassine Chahboub, FIFA'ya yaptığı açıklamada, "Her zaman Dünya Kupası'nı yerinde izlemenin hayalini kuruyordum. Katar'da tribünde takımımı destekleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Katar'ın bize bu imkanı sağlayacağını duyunca hemen biletimi ayırttım ve arkadaşım ile buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Adel Al Awad ise 13 yaşındaki kardeşi İbrahim'in özel odalar sayesinde Dünya Kupası deneyimi yaşamasına ilişkin, "İbrahim'in maçları takip etme imkanı bulmasından dolayı çok mutluyum. O futbolu çok seviyor ve stada gittiğinde heyecanlanıyor. Tribünde çıkan gürültü bazen onu rahatsız edebiliyor. Bu, otizmli bir çocuk için fazla gelebilir. Ancak bu özel odalar ona bu deneyimi daha rahat yaşama imkanı sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Engelli taraftarlar için kalabalıklardan ve yüksek sesli müziklerden uzaklaşma fırsatı tanımak için statların dışında bazı noktalarda mobil özel odalar da kuruldu.

Karşılaşmaların oynandığı 8 stadyumda ayrıca özel gereksinime ihtiyaç duyan taraftarlara, Arapça maç anlatımının da arasında yer aldığı birçok olanak sağlanıyor.

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