Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 maçla devam edildi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.

Yunus Kaymaz   | 13.11.2021
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 maçla devam edildi Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

İstanbul

G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Öte yandan D Grubu'ndaki karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 yendi.

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor

Benzer haberler

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 maçla devam edildi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 maçla devam edildi

Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna 2 takviye

Ozan Tufan A Milli Takım idmanında sakatlandı

Ozan Tufan A Milli Takım idmanında sakatlandı
'Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız'

'Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız'
Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi